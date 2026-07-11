Villa Guardia, nasconde in auto cannabis pronta per lo spaccio. Giovane denunciato dalla polizia

Nasconde cannabis in auto, un giovane residente a Villa Guardia è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di armi.

Nel pomeriggio di ieri, una volante della questura di Como, passando in via Milano a Villa Guardia, ha fermato un’auto per un controllo. Gli agenti, sentendo un forte odore di cannabis proveniente dal veicolo, hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo. Nella parte posteriore hanno trovato uno zaino nascosto all’interno di un vano coperto da moquette, contenente due barattoli da cucina, nei quali si trovava della cannabis, suddivisa in 11 bustine di plastica per un peso complessivo di 88 grammi. I poliziotti hanno trovato anche un coltellino pieghevole di 17 centimetri.