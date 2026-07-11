Caldo e scottature, i consigli del dermatologo. Asst Lariana: “Attenzione soprattutto ai bambini”

L’ondata di caldo che sta interessando anche la provincia di Como riporta d’attualità un problema di stagione, le scottature solari, tra i motivi più frequenti di consulto medico nei mesi estivi. Le esposizioni scorrette, spiegano gli specialisti dell’Asst Lariana, lasciano un segno sulla pelle che dura nel tempo, anche a distanza di anni. Proprio per questo, l’azienda sanitaria che segue il territorio comasco, ha diffuso alcune raccomandazioni.

A fare chiarezza è il dottor Sebastiano Recalcati, responsabile della Dermatologia dell’Asst Lariana. Il primo punto riguarda le zone del corpo più trascurate, come le orecchie, le labbra e il cuoio capelluto nelle persone calve. “Queste zone, se non protette, possono nel tempo subire danni cronici” spiega Recalcati. Chi ha la pelle chiara, e i capelli rossi in particolare, rischia la scottatura anche con poche ore di sole. Le esposizioni scorrette da adulti, aggiunge il dermatologo, pesano soprattutto sul rischio di alcuni tumori della pelle legati al sole preso per anni, quelle prese da bambini sono invece più legate al melanoma.

Guardando invece al primo soccorso, il consiglio degli esperti è di applicare più volte una crema idratante e lenitiva e, se serve, un getto d’acqua fredda. Da evitare invece i rimedi della nonna più diffusi, dal ghiaccio diretto a burro e olio, che rischiano di peggiorare la situazione. Davanti a bolle, febbre o brividi, dunque, la strada resta sempre la stessa. “Il consiglio è di farsi sempre vedere da un medico” ribadisce il dermatologo.

Occhio, infine, ai bambini, i più esposti nel tempo alle conseguenze di scottature ripetute. “Andrebbero esposti il meno possibile al sole, e comunque solo al primo mattino o nel tardo pomeriggio” raccomanda Recalcati. Utile anche la crema riapplicata ogni due ore, insieme a occhiali e cappellino, e sotto i sei mesi meglio evitare del tutto l’esposizione diretta. Anche le creme resistenti all’acqua, ricorda infine il dermatologo, con il passare delle ore perdono comunque efficacia e vanno rimesse.