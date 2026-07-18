Controlli della polizia in un locale in via Plinio a Como, denunciata una 17enne

Controlli della polizia nella notte a Como. In via Caio Plinio, gli agenti hanno fermata una 17enne che era all’interno di un locale. Gli accertamenti hanno permesso ai poliziotti di verificare che la minorenne era già stata accusata di reati contro la persona e contro il patrimonio ed era destinataria di un Dacur, un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici emesso dalla Divisione Anticrimine della questura di Como e in vigore fino a giugno 2027. La 17enne è stata quindi denunciata per la violazione del provvedimento e allontanata.