Controlli dei carabinieri contro le stragi del sabato sera: 22enne guidava ubriaco, denunciato

Sabato sera i carabinieri del Radiomobile di Como hanno effettuato un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale nell’ambito delle attività di prevenzione delle “stragi del sabato sera”.

Nel corso del servizio sono stati predisposti diversi posti di blocco sulle principali arterie del territorio, nel corso dei quali sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti.

Durante l’attività, i militari, hanno anche fermato un 22enne residente a Lainate (in provincia di Milano), risultato positivo all’alcol test. Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.