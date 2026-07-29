Champions League 2026-2027, in corso il secondo turno di qualificazione

Il cammino della Champions League 2026-2027, che vedrà al via anche il Como, è iniziato lo scorso 7 luglio, con le prime sfide di qualificazione. Un lungo cammino, con una serie di turni, che si chiuderanno con gli spareggi (chiusura il 26 agosto). Poi, il giorno 27, il sorteggio delle partite della fase campionato, quella a cui il Como e le altre italiane (Inter, Roma e Napoli) sono già ammesse.

L’8, 9 e 10 settembre partirà dunque la fase campionato con un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta.

Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027. Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati e termineranno la loro esperienza europea 2026-2027.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid (l’impianto dell’Atletico) fissata per sabato 5 giugno 2027.

In questi giorni si stanno disputando le partite del secondo turno di qualificazione. Hanno già ottenuto – in attesa delle altre gare – il pass per la terza fase il Myallby (Svezia), il Sabah (Azebaigian), gli armeni dell’Ararat, i croati della Dinamo Zagabria, gli austriaci dello Sturm Graz e gli sloveni del Celje. Tra le formazioni che devono scendere in campo, la Stella Rossa Belgrado (vincitrice della Coppa Campioni 1991), i turchi del Fenerbahce, gli austriaci dello Sturm Graz e gli slovacchi dello Slovan Bratislava.

Nel terzo turno entreranno in lizza altre squadre note agli appassionati di calcio europeo, come i francesi del Lione, i greci dell’Olympiakos, lo Sparta Praga (Cechia) e il Bodo/Glimt (Norvegia). Poi sarà la volta degli spareggi decisivi.