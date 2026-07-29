Como Cup, il Lens vince il girone A e conquista la finalissima. Stasera tocca al Como

Lens, Famalicão, Crystal Palace. Questa la la classifica finale dopo le sfide del girone A della Como Cup. Ieri sera allo stadio Sinigaglia è andata in scena la giornata inaugurale.

Sul terreno di gioco, sotto la nuova curva, sono scesi in campo gli inglesi del Crystal Palace (vincitori della Conference League 2026), i francesi del Lens (secondi nell’ultimo campionato transalpino), e i portoghesi del Famalicão (quinti nel torneo lusitano).

In scena tre partite, ognuna dalla durata di 45′. Due sono terminate in parità e si sono chiuse con i rigori. Il primo e terzo match sono stati diretti dal comasco Andrea Colombo.

Prima del match inaugurale l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha dato il via ufficialmente all’evento, portando in campo il trofeo. In tribuna anche alcuni giocatori biancoblù, che sono stati pacificamente presi d’assalto dai fans – soprattutto quelli più giovani – per le consuete richieste di autografi e selfie.

I francesi del Lens nella prima sfida hanno vinto per 3-0 contro il Crystal Palace grazie alla doppietta di Odsonne Édouard e alla realizzazione di Andrija Bulatović. Nella seconda partita, dopo il pari (0-0) tra Crystal Palas e Famalicão, gli inglesi hanno vinto per 5-4. Anche l’ultimo match si è deciso ai rigori, con il Famalicão che si è imposto per 8-7 contro l’RC Lens.

Per effetto di questi risultati, il Lens ha chiuso al primo posto del Gruppo A e disputerà la finale del 1° agosto contro la vincitrice del Gruppo B (che comprende Como, Villarreal e AlUla. Il Famalicão ha terminato al secondo posto, mentre il Crystal Palace è giunto terzo: entrambe torneranno al Sinigaglia il 31 luglio per sfidare la seconda e la terza classificata del Gruppo B.

Il programma dell’evento prevede oggi alle 19 AlUla-Villarreal, alle 20.30 Como-AlUla e alle 22 Como-Villarreal.

Il giorno 31, sono in programma le finali per 3° (ore 18) e 5° posto (20.30), ognuna da 90 minuti.

La finalissima il 1° agosto alle 20, pure di 90 minuti.