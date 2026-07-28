Como Cup, al via l’evento al Sinigaglia. Fabregas: “Sarà una grandissima opportunità”

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Lo scorso anno la vittoria nella finalissima contro l’Ajax di Amsterdam. Un trofeo che ha fatto da apripista a una stagione indimenticabile, culminata con la conquista della partecipazione alla Champions League 2026-2027. Il Como è pronto a difendere il titolo nella Como Cup 2026. L’evento organizzato dalla società lariana si svolge fino a sabato allo stadio Sinigaglia e prevede la partecipazione, oltre alla squadra di Fabregas, degli spagnoli del Villarreal, degli inglesi del Crystal Palace, dei francesi del Lens, dei portoghesi del Famalicão e dei sauditi dell’AlUla. Sei formazioni, due in più rispetto allo scorso anno.

I biancoblu scenderanno in campo mercoledì 29 luglio. Alle 20.30 la sfida contro l’AlUla, poi alle 22 quella contro il Villarreal. Due partite da 45 minuti, con una formula tutta particolare: se il risultato sarà in parità si andrà subito ai rigori.  Il 31 luglio alle 18 e alle 20.45 si giocheranno le finali da 90 minuti per il 5° e 3° posto. La finalissima (sempre da 90′) è in calendario per il 1° agosto 2026 alle ore 20. Mister Cesc Fabregas ha presentato questo importante evento per il club lariano.

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