Statale Regina, nuova ordinanza anti-caos, dal 4 agosto divieti anche per camper e roulotte

Nuova ordinanza di Anas e ulteriori limitazioni (che riguardano camper e auto con roulotte) sulla statale Regina per cercare di alleggerire il traffico e ridurre i blocchi sull’arteria del lago sempre più frequentata nella stagione estiva. I continui disagi con le code costanti e i tempi di percorrenza dilatati hanno imposto un’ulteriore stretta da parte delle autorità. La decisione è stata formalizzata questa mattina, in prefettura a Como, durante l’incontro del Tavolo istituzionale sulla Variante della Tremezzina, organizzato dal prefetto, Corrado Conforto Galli e dal presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, a cui hanno preso parte l’assessore regionale Alessandro Fermi, i referenti di Anas, numerosi sindaci e i responsabili delle forze dell’ordine.

L’incontro è stato convocato per effettuare un punto di situazione complessivo, verificando l’efficacia delle azioni finora intraprese per garantire una maggiore fluidità della circolazione lungo la strada e adottare misure aggiuntive volte a scongiurare le criticità quotidiane, anche in vista del probabile aumento della circolazione dei mezzi pesanti con la ripresa a pieno regime del cantiere della variante a partire da settembre.

La prima presa d’atto è che le disposizioni attualmente in vigore tra Colonno, Sala Comacina e Tremezzina non bastano.

Dall’analisi dei dati di monitoraggio e dai riscontri forniti dai presìdi sul territorio sono emersi una costante pressione dei volumi di traffico, prolungamenti dei tempi di percorrenza e ingorghi nelle strettoie e in altri tratti critici.

Alla luce delle criticità emerse il Tavolo ha concordato sull’opportunità di una nuova ordinanza.

Per ridurre ulteriormente la possibilità di incrocio tra mezzi ingombranti nelle tratte a carreggiata ridotta tra Colonno e Tremezzina sarà quindi rafforzato il senso unico di marcia (direzione Menaggio), limitando il transito in direzione Como, dalle 6.30 alle 21.00, ad alcune categorie di veicoli, in particolare alle auto con rimorchio (carrello porta-barca o roulotte) e ai camper (con o senza rimorchio). Di fatto da mattina a sera questi mezzi viaggeranno solamente in salita.

Le nuove limitazioni avranno efficacia dal 4 agosto al 15 novembre 2026 e poi dal 15 marzo fino al 15 novembre di ciascun anno.

ANAS provvederà all’installazione e all’adeguamento della segnaletica verticale e alla comunicazione dei nuovi divieti sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo la “Regina”. Il prefetto ha disposto una mirata intensificazione dei controlli.

Definito anche il potenziamento del servizio movieri, elemento fondamentale per evitare incastri nei punti critici delle strettoie. Ad Anas spettano organizzazione e costi con l’avvio della nuova postazione in località Isola in coordinamento con l’impianto semaforico.

È stato condiviso infine che i primi interventi di allargamento delle strettoie (sempre in funzione dei lavori per la variante) nei centri abitati tra Menaggio e Colonno prenderanno avvio in autunno, quando i flussi turistici si ridurranno.

Al vaglio anche una valutazione del sistema delle deroghe per analizzarne l’impatto sulla situazione viabilistica presente e futura.