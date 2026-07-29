Como Cup, impegno nello stadio di casa per l’arbitro Andrea Colombo

Il lariano Andrea Colombo ha finalmente diretto una gara nello stadio di casa. Un piccolo-grande sogno realizzato per il fischietto internazionale, che è stato chiamato in occasione della Como Cup, in scena al Sinigaglia.

A Colombo sono state affidate due partite delle tre andate in scena ieri sera, la sfida iniziale tra Lens e Crystal Palace e quella finale, tra Crystal Palace e Famalicão. Nell’altro match Colombo ha svolto il ruolo di quarto ufficiale.

Una soddisfazione personale in attesa delle prime chiamate nel campionato italiano e nelle competizioni internazionali 2026-2027, a partire dalle coppe europee.

L’arbitro comasco Andrea Colombo, al centro (foto Roberto Colombo)