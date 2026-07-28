Dongo, chiusura delle ex acciaierie. Licenziamento per tutti i 60 dipendenti

Un duro colpo per la storia industriale dell’Altolago. Si prospetta il licenziamento collettivo per tutti i 60 dipendenti della Dongo Casting, l’azienda metalmeccanica di Dongo (Como) attiva nell’area industriale delle ex acciaierie Falck, specializzata nella produzione e lavorazione di componenti in leghe d’alluminio.

Gli storici stabilimenti siderurgici di Dongo registrano da decenni un costante e inesorabile declino, che ora sembra arrivano al capolinea. Il licenziamento è conseguenza di una crisi industriale iniziata dopo l’acquisizione dell’azienda da parte del gruppo cinese Shenyu nel 2019 e aggravata negli anni dalla pandemia, dalla crisi del settore automotive e dalla progressiva mancanza di sostegno finanziario della proprietà.