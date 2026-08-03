Nuovo colpo di mercato del Como: sul Lario il difensore inglese Trevoh Chalobah

Nuovo colpo di mercato del Como: è fatta per l’arrivo dal Chelsea del difensore Trevoh Chalobah, classe 1999, nazionale inglese. Originario della Sierra Leone, naturalizzato inglese, Chalobah può anche essere schierato a centrocampo (all’inizio della carriera era un mediano).

Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Chlsea, la società in cui è cresciuto.

L’operazione è da 30 milioni di euro più tre di bonus. Il suo arrivo in Italia è previsto nella serata di mercoledì, poi giovedì mattina sosterrà le visite mediche.



Oltre che nel Chelsea, Trevoh Chalobah ha militato con Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace. Il nuovo acquisto dei lariani ha partecipato ai Mondiali 2026 con la Nazionale inglese. Suo fratello Nathaniel nella stagione 2015-2016 ha militato nel Napoli.

Nato a Freetown, capitale della Sierra Leone, Chalobah con la sua famiglia ha lasciato – quando aveva due anni – il suo Paese di origine, dove era in corso una brutale guerra civile.