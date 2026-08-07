Como, evade dai domiciliari per comprare la droga. Denunciato 29enne

Evade dagli arresti domiciliari per assumere droga, un 29enne comasco è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato.

Nel corso dei controlli effettuati nell’area Triage dell’ospedale Sant’Anna dal personale del posto fisso di polizia, è stato notato un uomo con diverse contusioni, che spontaneamente ha consegnato un barattolo di plastica contenente della droga, di tipo MDPV secondo gli accertamenti della polizia scientifica, dichiarando di essere caduto durante la fuga dall’abitazione di un amico, situata in provincia, in cui si era recato per assumere la sostanza.

La polizia ha effettuato perquisizioni anche nell’abitazione dove il 29enne si trovava agli arresti domiciliari, senza riscontrare la presenza di droghe. Terminati tutti gli accertamenti, il giovane è stato denunciato a piede libero per evasione.