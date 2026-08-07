Autostrada A9, chiusure notturne la prossima settimana

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie, saranno adottati una serie di provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Autostrade per l’Italia specifica che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Inoltre dalle 22 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.