Bellagio, ciclista 34enne infortunato sul Monte San Primo

Intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione Triangolo Lariano questo pomeriggio poco prima delle 16.30 per un ciclista infortunato sul Monte San Primo, vicino all’Alpe di Borgo, in discesa verso Bellagio. Sul posto tre tecnici territoriali con il mezzo fuoristrada e l’elisoccorso di Milano, che ha trasferito l’uomo – di 34 anni – in codice giallo (media gravità) all’ospedale di Lecco. Le squadre sono rientrate nel tardo pomeriggio. Sul posto anche i carabinieri di Como.