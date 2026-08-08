Incidente sulla Lariana: scontro fra due moto, viabilità in tilt

Un incidente questa sera, intorno alle 18, a Blevio, ha mandato in tilt la viabilità già congestionata lungo la Lariana. In via Caronti si sono scontrate due moto. Coinvolto un ragazzo di 26 anni e un uomo di 43. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como. Per uno dei due motociclisti non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ferito in maniera meno lieve, invece, l’altro centauro. L’intervento dei soccorritori del 118 è in codice giallo, cioè media gravità. Inevitabili, come detto, i disagi per gli automobilisti. In molti, infatti, stavano rientrando a casa dopo un sabato trascorso sul lago. Lunghi serpentoni d’auto segnalati sia in direzione nord, per chi da Como si dirigeva verso Blevio, sia per chi procedeva in direzione sud, cioè verso il capoluogo lariano.