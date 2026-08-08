Como, rapinano una donna nella notte in viale Varese. Arrestato 30enne marocchino, ricercato il complice

Ruba la borsa a una donna assieme a un complice e aggredisce con una forbice un passante intervenuto in difesa della vittima: un 30enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dalla polizia di Como per rapina, resistenza, violenza, danneggiamento. E stato anche denunciato per essersi rifiutato di fornire i dati sulla sua identità e per lesioni a pubblico ufficiale.

Nella notte, una volante si è recata in viale Varese, tra le aree più delicate della città dal punto di vista della sicurezza, per la segnalazione di una rapina subita da una donna italiana. All’arrivo dei poliziotti, la vittima ha raccontato che poco prima, mentre si trovava seduta su una panchina in compagnia di un amico, è stata avvicinata da un cittadino straniero per una informazione; in quella circostanza, approfittando del momento di distrazione della donna, un secondo uomo, anch’egli straniero, le ha rubato la borsa. Quanto accaduto è stato notato da un ragazzo seduto su una panchina di fronte, che è subito intervenuto in difesa della donna, venendo però aggredito con una forbice da uno dei due stranieri, rintracciato poco distante da una seconda volante, mentre il complice è riuscito a scappare abbandonando la borsa, che è stata recuperata e restituita alla vittima.

Durante i controlli, l’uomo fermato ha iniziato ad inveire contro gli agenti, prima verbalmente e poi fisicamente con calci e pugni.

I poliziotti, che dopo l’aggressione hanno riportato lesioni con prognosi di 5 e 10 giorni, sono riusciti, comunque, a contenere il 30enne marocchino e ad assicurarlo all’interno dell’auto di servizio. Mentre lo accompagnavano in questura, l’uomo ha danneggiato anche la volante, continuando con il suo comportamento violento anche all’interno degli uffici. L’uomo è stato trovato in possesso della forbice usata poco prima, nascosta all’interno del suo borsello, e di una modica quantità di droga. Il 30enne è stato portato al Bassone.