Socco, in fiamme una villetta bifamiliare. Fuori casa sette persone

Ingente mobilitazione per un incendio che nel pomeriggio ha interessato una villetta bifamiliare a Socco, frazione di Fino Mornasco. Poco dopo le 14 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, in via Mondello, con undici mezzi dalle sedi di Como, Appiano Gentile, Lomazzo e Cantù. Si è alzata una colonna di fumo nero, visibile anche a distanza.

L’edificio è stato evacuato. Fuori casa due famiglie, sette persone in totale. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, ma la gravità si è ridimensionata e l’intervento è terminato in codice verde. Intervenute due ambulanze e un’automedica. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Bruciata parte della villetta dal piano terra al tetto. In corso le verifiche della struttura in parte compromessa dall’incendio. Secondo una prima ipotesi da verificare, l’origine della combustione potrebbe essere legata ad un veicolo parcheggiato all’esterno. Sul posto anche i tecnici di Ats Insubria e i carabinieri della Compagnia di Cantù.