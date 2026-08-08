Como, incendio in un garage in via Napoleona. Interrotta e poi ripristinata la circolazione ferroviaria

Fiamme in un garage adibito a deposito di mobili e materiali vari in via Napoleona a Como. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti poco dopo le otto di questa mattina. Il locale si sviluppava in lunghezza per circa dieci metri, arrivando vicino alla linea ferroviaria. Dunque, a titolo precauzionale, è stata bloccata temporaneamente la circolazione ferroviaria, che poi è stata ripristinata. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche i mezzi dei vigili del fuoco da Appiano Gentile, oltre ai sanitari del 118 con un’ambulanza e agli agenti della polizia locale. In fase di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto per risalire alle cause dell’incendio.