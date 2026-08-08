Esodo estivo, secondo weekend da bollino nero: lunghe code sull’autostrada A9

L’esodo estivo arriva al suo apice con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura della gran parte delle attività economiche. Quello appena iniziato è il secondo weekend da bollino nero. A partire da ieri e fino a domani sera Anas ha previsto lo spostamento di oltre 25 milioni di veicoli sulle strade.

Anche nel Comasco il traffico è intenso, a partire dall’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dove in mattinata si registravano 3 chilometri di coda tra Como centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera. Rallentamenti in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso la Svizzera per i vacanzieri che partono, ma anche per quelli che rientrano dalle ferie. Si comincia al casello di Grandate, si prosegue all’altezza di Como Monte Olimpino, più avanti alla galleria Quarcino e così fino alla dogana di Como Brogeda.

Osservate speciali sul territorio comasco anche la Statale Regina e la Lariana, le principali arterie che percorrono le due sponde del lago. In vista del Ferragosto, ancor più che negli altri weekend estivi, al grande afflusso di turisti si sommano coloro che si spostano verso le seconde case e coloro che scelgono di trascorrere una giornata di relax sul Lario. In particolare, sulla Regina, in mattinata erano segnalate code ad Argegno, Colonno, Ossuccio e Lenno.

Proprio Anas fa sapere che, sulla rete che le compete, sono stati chiusi o sospesi, fino al 7 settembre, 1.175 cantieri per permettere una viabilità più scorrevole. Il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22.

“La sicurezza deve guidare ogni spostamento – è intervenuto l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -. Il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’assenza di distrazioni alla guida e soste periodiche durante i tragitti più lunghi rappresentano comportamenti indispensabili per prevenire incidenti e contribuire a una circolazione più fluida e sicura. Le giornate contrassegnate dal bollino nero – prosegue Gemme – coincidono con il picco degli spostamenti estivi e richiedono un’attenzione ancora maggiore da parte di tutti gli utenti della strada. Per questo rivolgiamo un appello ai viaggiatori affinché pianifichino il viaggio con anticipo, verificando le condizioni della circolazione, l’efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche prima di mettersi in viaggio”.

Il bollino nero della mattinata di oggi, diventa rosso nei pomeriggi di oggi e domani per i rientri verso le grandi città.