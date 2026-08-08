Università, dal Ministero quasi 60 milioni all’Insubria. Fermi: “Lombardia motore trainante per il sistema della formazione”

Aumentano le risorse dello Stato per le università lombarde. All’Insubria di Como e Varese sono destinati quasi 60 milioni di euro. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale strumento di finanziamento delle università statali destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale.

Agli atenei lombardi sono stati assegnati 1 miliardo e 161 milioni di euro, in crescita di 18,4 milioni di euro rispetto al 2025 e del 31,9% rispetto al 2019.

“Un impegno – spiega il ministro Bernini – che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”.

Il contributo maggiore, di 322 milioni, è destinato all’Università degli Studi di Milano. Seguono il Politecnico di Milano, che riceve 281 milioni, l’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, cui sono assegnati 169,1 milioni, l’Università di Pavia con circa 147,8 milioni, l’Università di Brescia con quasi 88,8 milioni e quella di Bergamo con 77,7 milioni (+3,5%). Completano il quadro l’Università dell’Insubria, con circa 59,4 milioni, e l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, cui sono destinati 15 milioni di euro.

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione del Ministero di incrementare in modo significativo le risorse destinate agli atenei lombardi – commenta l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso un territorio che rappresenta da sempre un motore trainante per l’intero sistema della formazione superiore e del mondo dell’innovazione e della ricerca nel Paese. Il futuro dei nostri Atenei nei prossimi anni – conclude Fermi – si giocherà molto sulla loro capacità attrattiva nei confronti anche degli studenti stranieri. Investire nel mondo della ricerca e dell’innovazione va proprio in questa direzione”.