Castione, 52enne in gravi condizioni dopo una caduta in moto

Incidente stradale, oggi poco dopo le 13, a Castione, in Canton Ticino con un 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese ricoverato un gravi condizioni. L’uomo stava circolando in via Cantonale in direzione di Arbedo, ha perso il controllo del mezzo andando prima a finire contro un cordolo, per poi cadere a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al centauro lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 52enne ha riportato gravi ferite.