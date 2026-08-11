Furti d’auto a Como, in un anno rubati 290 veicoli

In un anno in provincia di Como sono state rubate 290 auto, a cui si aggiungono 130 moto e motorini. Oltre 400 mezzi rubati in soli dodici mesi. Numeri elevati, evidentemente, ma non tra i peggiori della Lombardia. Dati alla mano, Como è la sesta provincia per furti di veicoli. È quanto emerso dall’analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno.

Furti d’auto a Como e in Lombardia

In un anno in Lombardia sono state rubate 10.666 auto e più di 5.000 tra moto e motorini, vale a dire oltre 15.800 mezzi sottratti in dodici mesi. Non è un caso che in Lombardia più di un automobilista su tre scelga di tutelare il suo veicolo con una polizza contro i furti. Nel dettaglio, limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Milano dove in un anno sono stati denunciati 6.731 furti. Al secondo posto, con un largo distacco, c’è la provincia di Monza e Brianza, seguita da Brescia e poi Bergamo. Il quinto posto di questa amara classifica è occupato, a pari merito, dalle province di Pavia e Varese.

In sesta posizione, come detto, la provincia di Como, poi Lecco e Lodi. Chiudono la classifica regionale Cremona, Mantova, e Sondrio, che ha la fortuna – se così si può dire – di aver registrato soltanto 15 vetture rubate in un anno. Se si guardano invece i motocicli rubati, le prime due posizioni non cambiano. Al terzo posto Bergamo.

I furti di auto e moto nelle province lombarde

Alcuni consigli possono però ridurre i rischi. Non soltanto stipulare una polizza contro il furto: è utile parcheggiare in zone illuminate e di passaggio. Quelle nascoste o isolate, invece, permettono ai malintenzionati di agire più facilmente. Prima di scendere dall’auto è importante accertarsi che non ci siano oggetti in vista. Meglio non aprire il bagaglio dopo aver parcheggiato: se è necessario riporre qualcosa nel bagagliaio, meglio farlo prima dell’arrivo a destinazione. Anche i furti sulle auto in sosta non sono rari e costano centinaia di euro. Ne avvengono 12 ogni ora, ovvero più di 100mila all’anno. Fondamentale non lasciare i finestrini leggermente abbassati. Attenzione poi alle ultime frontiere in materia di furti: tra queste, la clonazione del telecomando dell’auto. Se possibile, quindi, meglio chiuderla con la chiave.