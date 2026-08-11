Continuità assistenziale a Ferragosto, attiva a Como dal 13 al 17 agosto

Festività e assistenza medica. L’Asst Lariana comunica che a Ferragosto la Continuità Assistenziale sarà attiva dalle ore 19 di giovedì 13 agosto fino alle ore 8 di lunedì 17 agosto. Per accedere al servizio si deve chiamare, negli stessi orari indicati, il numero 116 117.

Sabato 15 agosto l’ambulatorio pediatrico del sabato sarà chiuso (è attivo tutti i sabati non festivi).

Il servizio di continuità assistenziale si attiva chiamando il numero 116 117 tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 8 e h.24 nei giorni festivi e prefestivi. I medici forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico o una televisita se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede più vicina della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale. Se lo ritengono necessario, i medici possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.