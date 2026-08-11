Il Como in Inghilterra, domani il primo atto all’Emirates Stadium

I ragazzi guidati da Cesc Fabregas si preparano a incrociare i tacchetti con due colossi del calcio inglese e internazionale: Arsenal e Liverpool. Un assaggio di quello che potrebbe diventare un appuntamento fisso anche in Champions League, scenario che verrà definito solo con i sorteggi di Nyon (Svizzera) in programma il prossimo 27 agosto.

La tournée in terra inglese. Sfida ai Gunners: Il primo test di prestigio andrà in scena a Londra mercoledì 12 agosto alle 19:30 (ora locale). Presso l’Emirates Stadium con il tutto esaurito, i comaschi affronteranno i padroni di casa dell’Arsenal, freschi del titolo di Campioni d’Inghilterra e del secondo posto in Europa.

Domenica 16 agosto, alle ore 18 locali, sarà la volta della storica trasferta nel tempio del Liverpool. Quella contro i Reds rappresenterà una prima volta assoluta nella storia del Como 1907. Il club inglese vanta una bacheca tra le più ricche al mondo.

Il cammino verso la Champions League.

Manca ormai pochissimo al verdetto delle urne di Nyon: il 27 agosto verranno infatti sorteggiati gli accoppiamenti per il nuovo girone unico di Champions League, traguardo storico conquistato dalla formazione lariana al termine della scorsa stagione. I preliminari del torneo continentale sono già scattati l’8 luglio e vedono attualmente in campo il terzo turno di qualificazione, con club blasonati alla ricerca del pass.

Mentre queste formazioni lottano nei turni preliminari, il Como e i principali top club del continente faranno il loro esordio direttamente nella fase a gironi, che prenderà il via tra l’8 e il 10 settembre. La formula prevede inizialmente otto partite per ciascuna squadra (quattro tra le mura amiche e quattro fuori casa). Poi le fasi successive fino a giungere alla finalissima di Madrid, fissata per sabato 5 giugno 2027.