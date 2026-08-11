A giorni il nuovo pontile di Villa Margherita, ma per il sistema Falco bisognerà aspettare

Nuovo pontile di Villa Margherita, ci siamo quasi. A giorni dovrebbe essere pronto il portale online in cui effettuare la registrazione delle imbarcazioni. Passaggio imprescindibile affinché sia consentito l’accesso (e l’attracco) al pontile. Il portale, fanno sapere da Csu – Como Servizi Urbani – fornirà tutte le informazioni necessarie per la registrazione. Spetta infatti a Csu gestire gli accesi, con procedure che regolino le prenotazioni di imbarco e sbarco dei natanti autorizzati. Non appena sarà operativo il molo accanto alla storica villa, anche quello di Sant’Agostino cambierà volto. In particolare, l’attracco a due passi dal lungolago sarà destinato alla guardia di finanza. Prima potrebbero essere necessari degli interventi di manutenzione e non è da escludere una fase transitoria in cui saranno ancora consentite le operazioni di imbarco e sbarco, in attesa che il nuovo pontile diventi completamente funzionante. Tempi sempre più stringenti, quindi. Sarebbe soltanto questione di giorni. Attivato il portale per le registrazioni ed effettuata la manutenzione a Sant’Agostino, il pontile di Villa Margherita sarà ufficialmente a disposizione per le operazioni di carico e scarico delle merci e di imbarco e sbarco delle persone.

La struttura, lo ricordiamo, sarà operativa tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Di fatto, il nuovo molo garantirà gli stessi servizi agli utenti che oggi usano il pontile di Sant’Agostino. Le operazioni di imbarco e sbarco al molo di Villa Margherita costeranno 10 euro dal 15 marzo al 15 novembre, con l’assistenza di un operatore tra le 9 e le 20. Invece tra il 16 novembre e il 14 marzo, sempre 24 ore su 24, l’accesso sarà gratuito e non è prevista l’assistenza di un operatore. Le imbarcazioni – come detto – dovranno prima registrarsi sull’apposito portale.

Per il momento resta attiva l’area di Sant’Agostino, con un via vai incessante di motoscafi e barche che imbarcano e sbarcano centinaia di persone. Ma se finora taxi boat e barche turistiche si affidavano alla struttura di Sant’Agostino, a breve non sarà più così. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione del centro città voluto dall’amministrazione Rapinese. L’obiettivo, in questo caso, è garantire massima sicurezza a chi si sposta via lago e regolamentare una zona in cui spesso, in estate e con la folla di turisti, regna il caos.

Ci sarà da attendere ancora un po’ invece per vedere operativo il sistema Falco per la rilevazione delle infrazioni sui parcheggi con le strisce blu in città. La documentazione sulla privacy ha rappresentato l’ennesimo scoglio, rallentando inevitabilmente le procedure. Ora però sembra sia tutto chiarito e a breve il nuovo sistema in grado di verificare in diretta il pagamento della sosta girerà per la città.