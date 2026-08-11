Veleso, soccorsi cinque scout francesi sul Monte San Primo

Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Monte San Primo nel comune di Veleso, per il soccorso di un gruppo di cinque scout francesi in difficoltà nel bosco. Allertati dal 118, si sono recati sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Canzo e un elicottero Drago 153 dal nucleo di Malpensa. Una ragazza in iperventilazione e in un forte stato d’ansia è stata prelevata dall’elisoccorso del 118, mentre i quattro ragazzi sono stati portati via dal Drago. L’intervento è stato condotto congiuntamente dai vigili del fuoco, dal personale del soccorso sanitario e dal Soccorso alpino. Nel corso dell’intervento, terminato alle 21, sono stati recuperati e trasportati a valle anche due tecnici del Soccorso Alpino impegnati nelle operazioni e un altro escursionista che aveva aiutato i soccorritori.