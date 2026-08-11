Civiglio, nuovo termine dei lavori al 31 ottobre. Cappelletti: “Il cantiere non influirà sulla viabilità”

I lavori a Civiglio, sul versante franato il 15 maggio 2024, non termineranno come annunciato il 18 agosto. Il cantiere viene prorogato ancora e il nuovo termine è fissato per il 31 ottobre. Altri 74 giorni di interventi a causa di una modifica al progetto. All’albo pretorio è stata pubblicata l’approvazione di una perizia di variante. L’odissea iniziata oltre due anni fa sembra non avere fine, con i conseguenti disagi per i residenti del quartiere alto di Como, ma l’assessore ad Ambiente e Protezione civile del Comune, Michele Cappelletti, vuole rassicurare i cittadini: “Il cantiere non influirà sulla viabilità. – dice – La via dei Patrioti rimarrà aperta con senso unico alternato regolato da semaforo come è oggi”.

“La variante – spiega Cappelletti – si è resa necessaria dopo il rinvenimento, nel sottosuolo, di un considerevole numero di massi che interferivano con l’allineamento dei vari ordini degli elementi ad ombrello, rendendo necessarie alcune modifiche e lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto inizialmente previsto. Si tratta comunque di lavori di completamento che verranno eseguiti con la viabilità aperta. – sottolinea l’assessore – Inoltre, l’area di cantiere attualmente presente lungo la strada verrà a breve ulteriormente ridotta, con l’allontanamento del materiale di risulta, liberando spazio a disposizione della viabilità”.

Secondo quanto previsto dalle modifiche al progetto, gli interventi riguarderanno principalmente la parte sommitale del pendio, con la posa della rete e l’esecuzione di chiodature profonde, a completamento dell’intervento di posa degli ombrelli per stabilizzare il versante, ormai ultimato.

“La perizia prevede inoltre il prolungamento verso via alla Grotta della sostituzione della barriera di protezione situata sul muro di contenimento. – spiega Cappelletti – Potranno rendersi necessarie soltanto sporadiche e limitate chiusure temporanee, esclusivamente per consentire l’approvvigionamento dei materiali mediante l’elicottero”.