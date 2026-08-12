Alto rischio incendi nel Comasco: l’appello del presidente Bongiasca al senso di responsabilità

Dopo la dichiarazione di emergenza per l’alto rischio incendi boschivi da parte del direttore generale regionale della Protezione civile, Alberto Cigliano, arriva l’allarme della Provincia di Como sulla grave situazione di pericolo che sta interessando il territorio comasco. Le condizioni meteo attuali, infatti, con il caldo torrido, aumentano drasticamente la vulnerabilità dei boschi e delle aree verdi.

Sul tema è intervenuto direttamente il numero uno di Villa Saporiti, Fiorenzo Bongiasca, richiamando “con forza l’attenzione di tutti i cittadini sull’altissimo rischio di incendi boschivi sviluppato sul territorio lariano: è necessaria – afferma Bongiasca – la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutti per evitare problemi potenzialmente devastanti. Chiedo a tutti i cittadini di avere un comportamento corretto, evitando distrazioni o superficialità e, anzi, avendo un pizzico d’attenzione in più per evitare quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro ambientale”.

Purtroppo è nota la situazione di siccità che sta coinvolgendo la vegetazione, anche alberata, sia in montagna che in pianura, con il pericolo costituito da foglie secche e sottobosco asciutto. Si invitano, quindi, i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi focolare o fumo sospetto al numero unico di emergenza 112, attivo 24 ore su 24.