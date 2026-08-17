Incendio in Comune ad Appiano Gentile, fiamme nel locale server

Incendio all’alba dio oggi in Comune ad Appiano Gentile, in piazza della Libertà. Il rogo è scoppiato per cause ancora da chiarire nello scantinato del municipio e ha riguardato in particolare il locale server. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. I pompieri hanno lavorato per evitare che l’incendio si propagasse ad altri locali e ai piani superiori e hanno poi spento le fiamme. Al vaglio le cause. Ancora in corso il ripristino dei danni.