Seconda giornata di A donne, Como sogna in grande: due squadre in testa

Partenza da sogno per il calcio femminile comasco. Dopo la prima giornata di Serie A, Como guida la classifica.

Anzi, è doppia guida: in vetta ci sono entrambe le squadre della città, Como 1907 e Como Women, entrambe vittoriose all’esordio.

Un primato condiviso che accende ancora di più il weekend della seconda giornata.

Si comincia domani. Prima a scendere in campo sarà il Como 1907, impegnato in trasferta a Napoli alle 12.30.

Alle 18 toccherà al Como Women, atteso da un big match casalingo allo stadio Favini di Meda contro l’Inter. Due sfide diverse, stesso obiettivo: restare lassù.