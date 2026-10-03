Partenza da sogno per il calcio femminile comasco. Dopo la prima giornata di Serie A, Como guida la classifica.
Anzi, è doppia guida: in vetta ci sono entrambe le squadre della città, Como 1907 e Como Women, entrambe vittoriose all’esordio.
Un primato condiviso che accende ancora di più il weekend della seconda giornata.
Si comincia domani. Prima a scendere in campo sarà il Como 1907, impegnato in trasferta a Napoli alle 12.30.
Alle 18 toccherà al Como Women, atteso da un big match casalingo allo stadio Favini di Meda contro l’Inter. Due sfide diverse, stesso obiettivo: restare lassù.
Seconda giornata di A donne, Como sogna in grande: due squadre in testa
Partenza da sogno per il calcio femminile comasco. Dopo la prima giornata di Serie A, Como guida la classifica.