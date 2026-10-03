Coldrerio, morto il 73enne ferito nell’incidente di ieri in A2

Non ce l’ha fatta il 73enne svizzero residente nel Canton Zurigo rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri poco prima delle 15.30 sull’autostrada A2 a Coldrerio, in direzione sud. Lo comunica la Polizia cantonale.

La dinamica: una 68enne zurighese alla guida ha tamponato un camion fermo nella piazzola di emergenza. Con lei, sul sedile anteriore, viaggiava proprio il 73enne. Immediati i soccorsi con Polizia cantonale, pompieri di Mendrisio, ambulanza del Sam e Rega. La donna, ferita in modo lieve, era stata portata in ospedale in ambulanza. L’uomo, gravissimo, era stato elitrasportato. Era in pericolo di vita ed è poi deceduto in ospedale.