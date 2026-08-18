Arriva l’assistenza medica per i turisti nel Medio Lario che necessitano di cure non urgenti

Tra lago, passeggiate e panorami, l’unica cosa che dovrebbe restare fuori programma è la visita dal medico. Ma si sa, la salute non va mai in vacanza, tanto meno quella dei turisti. Pertanto nel Distretto del Medio Lario dal 17 agosto al 15 settembre è operativo un servizio di assistenza medica ambulatoriale dedicato ai visitatori che si trovano sul territorio e hanno bisogno di cure per problemi sanitari non urgenti.

Il servizio è a pagamento e funziona dal lunedì al venerdì su appuntamento per evitare l’attesa al Pronto Soccorso. A Porlezza è possibile prenotare chiamando lo 0344 604822, mentre per la Casa di Comunità di Centro Valle Intelvi bisogna contattare lo 031 8328015. In entrambi i casi, i numeri sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

Nel fine settimana, invece, niente telefono: a Porlezza si può accedere direttamente, senza appuntamento, il sabato e la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Niente panico se il malessere arrivasse quando l’ambulatorio è chiuso. In quel caso è possibile rivolgersi alla Continuità Assistenziale chiamando il 116117, attivo dalle 19 alle 8, tutti i giorni, e 24 ore su 24 nei festivi e prefestivi.

Per la visita occorre avere con sé un documento d’identità, la tessera sanitaria e la TEAM, il documento che da diritto all’assistenza sanitaria pubblica all’estero. Il costo della visita ambulatoriale è di 20 euro per i residenti fuori Regione e per gli stranieri.

Il servizio non prevede normalmente visite a domicilio. Tuttavia, su richiesta, il medico può rendersi disponibile al di fuori dell’orario ambulatoriale, con un costo di 35 euro.

Gli ambulatori si trovano alla Casa di Comunità di Porlezza, in via Garibaldi 64, e alla Casa di Comunità di Centro Valle Intelvi, in via G. Andreetti 12.

Una soluzione pensata per permettere ai turisti di godersi il Medio Lario senza che un piccolo problema di salute rovini loro la vacanza.