Monte Goi, elicottero ancora in azione. Prosegue la bonifica. Riaperta la via Oltrecolle

Un piccolo focolaio che si riaccende e l’intervento immediato dell’elicottero per spegnere le fiamme. La situazione è sotto controllo sul Monte Goi dopo il devastante incendio della scorsa settimana, ma l’emergenza non può ancora dichiararsi chiusa e resta attivo a Muggiò il campo base, con il centro operativo comunale di intervento. Riaperta in entrambe le direzioni la via Oltrecolle.

Vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile sono presenti ininterrottamente al campo base. Questa mattina le squadre sul campo hanno notato un piccolo focolaio. “E’ stata una ripresa minima delle fiamme, subito segnalata – dice l’assessore alla Protezione civile del Comune di Como Michele Cappelletti – L’intervento è stato immediato. Dalle 9.30 circa l’elicottero ha fatto una trentina di lanci di acqua per bloccare il focolaio e riportare subito la situazione alla normalità. Tutto è sotto controllo”.

La riapertura di via Oltrecolle in entrambi i sensi di marcia è un’ulteriore riprova di una situazione che continua a migliorare. La strada era stata inizialmente chiusa nella fase più critica e poi riaperta a senso unico nei giorni successivi in direzione Lora-Viadotto dei Lavatoi.

Al momento, le autorità competenti hanno deciso di mantenere ancora attivo il campo base, così come il centro comunale per la gestione di eventuali ulteriori criticità. Sempre presente il direttore delle operazioni di spegnimento dell’incendio, pronto ad intervenire in caso di necessità. La struttura allestita nelle ore di massima emergenza potrebbe essere smantellata domani. L’attenzione resta concentrata soprattutto sul sottobosco, per scongiurare la ripartenza di focolai. La pioggia non è stata risolutiva e in caso di necessità si procede quindi con il lancio mirato di acqua.

Fino alla chiusura della fase di emergenza, resta valido l’appello a non avvicinarsi al Monte Goi. I sentieri sono chiusi e lo rimarranno finché non saranno completate le operazioni di soccorso.