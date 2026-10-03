Il futuro dell’ospedale di Menaggio approda in Regione. Stucchi: “Sarà la politica a decidere”

“Abbiamo fatto una serie di tentativi, abbiamo aperto due case di comunità a Porlezza e Valle Intelvi che sono già operative. Rimane da decidere se fare un nuovo investimento sull’ospedale di Menaggio per quanto riguarda la parte per acuti. La politica ci dovrà dire da che parte andare”.

Sarà dunque la politica a decidere sul futuro dell’ospedale di Menaggio, secondo il direttore generale dell’Asst Lariana Luca Stucchi, presente oggi in centro a Como per l’iniziativa “La prevenzione in piazza”. Il futuro del presidio sarà tema di discussione di un tavolo in programma lunedì pomeriggio in Regione a Milano con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, il collega di giunta Alessandro Fermi, i vertici di Asst Lariana, i consiglieri regionali comaschi e il presidente dei sindaci del Distretto, Michele Spaggiari (primo cittadino di Menaggio).

Il presidio è sotto stretta osservazione da anni. Gli ultimi bandi per sopperire alla carenza di personale, uno dei maggiori problemi del presidio, non hanno dato i risultati sperati. L’ipotesi della chiusura del Pronto soccorso, avanzata due anni fa, dopo aspre polemiche, è stata evitata, ma nel tempo l’ospedale ha visto il ridimensionamento di alcuni servizi e la chiusura di reparti. L’incontro di lunedì sarà fondamentale per capire qual è la volontà rispetto al futuro del presidio.