A9, chiusure notturne per lavori nelle gallerie tra Lago di Como e Chiasso

Lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie della A9 Lainate-Como-Chiasso.

Autostrade per l’Italia ha previsto una serie di chiusure notturne questa settimana.

La prima riguarda il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate-Milano: sarà chiuso per tre notti consecutive, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre con orario 22-5, poi anche nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 23 alle 6 e nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre dalle 22 alle 5. In questi casi uscita obbligatoria a Lago di Como, si prosegue sulla viabilità ordinaria e si rientra in A9 a Como Centro verso Milano.

Seconda chiusura, invece, sul tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera: dalle 23 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 ottobre. In quella notte lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.