Digitalizzazione, il Comune di Cantù e i nuovi servizi. Un incontro con i cittadini

Digitalizzazione, verso la conclusione il percorso avviato dal Comune di Cantù, dai servizi online alle piattaforme nazionali. Il punto sugli interventi realizzati sarà fatto l’8 ottobre prossimo in un incontro aperto ai cittadini dalle 10 alle 12 al salone dei convegni. “Il percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, che ha permesso al Comune di cogliere le opportunità offerte dal PNRR e di tradurle in progetti concreti per l’ente e per i cittadini”, sottolinea il sindaco Alice Galbiati.

La trasformazione ha interessato contemporaneamente servizi, processi e infrastrutture.