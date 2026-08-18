Controlli carabinieri

Lancia sedie contro i veicoli e i pedoni in transito, arrestato dai carabinieri in piazza Vittoria a Como un 40enne di origine marocchina, residente in provincia di Sondrio, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di numerosi cittadini e altri presenti in piazza. Il 40enne, da piazza Vittoria aveva poi raggiunto via Palestro, dove avrebbe spaccato gli specchietti retrovisori esterni di cinque auto in sosta prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. All’arrivo dei militari, il 40enne si è mostrato aggressivo e ha cercato di opporsi all’arresto dimenandosi e sferrando calci e pugni per impedire l’identificazione. E’ accusato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.