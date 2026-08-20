Qualificazione Champions: esultano Celtic, Hapoel Beer-Sheva e Bodø/Glimt

Spareggi di qualificazione alla Champions League. Sono andate in scena le partite d’andata, con le nette vittorie degli scozzesi del Celtic Glasgow e dei norvegesi del Bodø/Glimt, che hanno già ipotecato il passaggio del turno. Successo di misura degli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva, mentre Slovan Bratislava e Celje hanno pareggiato come pure Fenerbahce e Lione, Levski Sofia e Aek Atene, Dinamo Zagabria e Viking.



Tra una settimana le partite di ritorno, con la definizione del quadro completo delle squadre ammesse alla fase campionato alla quale parteciperanno il Como e le altre italiane, Napoli, Roma e Inter.

Il sorteggio sarà a Nyon, in Svizzera, il 27 agosto.

I risultati

Celtic Glasgow (Scozia)-Lask Linz (Austria) 3-0

Slovan Bratislava (Slovacchia)-Celje (Slovenia) 1-1

Hapoel Beer-Sheva (Israele)-Saba Baku (Azerbaijan) 2-1

Nec Nijmegen (Olanda)-Bodø/Glimt (Norvegia) 1-3

Fenerbahce (Turchia)-Olympique Lione (Francia) 1-1

Levski Sofia (Bulgaria)-Aek Atene (Grecia) 0-0

Dinamo Zagabria (Croazia)-Viking (Norvegia) 2-2

