Como 1907 da sogno: vittoria a Napoli e vetta della serie A. Il Como Women cade con l’Inter

Il Como 1907 strappa tre punti in casa del Napoli al fotofinish e sogna in grande. Dopo due giornate di serie A femminile, le lariane sono in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Inter e Roma.



Un avvio da incorniciare per le ragazze del Como 1907 per la gioia del presidente Mirwan Suwarso, che sui social ha evidenziato la bella prestazione della squadra femminile. Dopo il netto 4-1 rifilato al Milan all’esordio, è arrivato il bis sul campo della Napoli Women.

Un 2-1 sofferto e di carattere. A Napoli gara sbloccata come sempre da Tessa Wullaert dopo appena 10 minuti, poi l’autorete di Shore al 16′ rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa le partenopee spingono, colpiscono due legni con Mece e divorano il vantaggio con Dompig. Ma al 94′ la sfida è decisa da Riana Xhemaili, la più lesta a ribattere in rete dopo la respinta di Beretta su Wullaert. Tre punti pesantissimi che valgono la vetta.



Giornata amara invece per l’altro Como, il Como Women. Al Mino Favini di Meda le biancoblu cadono 2-0 contro l’Inter. Nerazzurre che dopo il 2-0 sulla Fiorentina al primo turno fanno il bis e si prendono anch’esse la testa della classifica. Partita gestita dalle ospiti per ritmo e possesso, sbloccata solo al 63′ dal rigore trasformato da Vilhjalmsdottir. Il raddoppio nel finale ha chiuso i conti.

Bilancio di giornata, quindi: sorride il Como 1907, capolista a sorpresa e rivelazione di questo inizio di campionato, mentre il Como Women resta fermo a tre punti dopo il ko interno con l’Inter.