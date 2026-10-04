A9, una settimana di cantieri notturni tra Como e Saronno: le chiusure

Notti di disagi sulla Lainate-Como-Chiasso per lavori di manutenzione e segnaletica.

Il più impattante riguarda Como Centro: dalle 22 di lunedì 5 alle 5 di martedì 6 sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate, compreso il ramo della bretella camionale verso viale Colombo. Nella stessa fascia oraria, sempre per ispezioni in galleria, sarà chiuso anche il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate: uscita obbligatoria a Lago di Como, poi viabilità ordinaria e rientro a Como Centro.



Per la pavimentazione, due chiusure a Lomazzo: lunedì 5 e martedì 6, dalle 21 alle 5, stop all’entrata di Lomazzo Sud verso Lainate (alternativa: Turate); giovedì 8 e venerdì 9, sempre 21-5, chiuso Lomazzo Nord in entrata in entrambe le direzioni.



Infine Saronno: per il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21 di lunedì 5 alle 5 di martedì 6, svincolo chiuso in entrata e in uscita. Alternative: Turate o Origgio-Uboldo.