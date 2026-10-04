Premio Mulier-Clara Galotta: a Cantù una serata di sport e solidarietà nel segno del talento femminile

Grandi firme dello sport, e non solo, ieri sera a Cantù, per la cerimonia di assegnazione del Premio Mulier-Clara Galotta. Un riconoscimento, alla settima edizione, dedicato al talento, alla creatività e all’intraprendenza femminile che vuole ricordare l’imprenditrice Clara Galotta, prematuramente scomparsa a 41 anni nel 2019. L’evento è stato promosso dal comitato a lei dedicato, capitanato da Laura Cattaneo, ed è stato inserito nel contesto del 14esimo Festival del Legno.

Una serata iniziata con un minuto di silenzio nel ricordo di Gabriele Pennati, il giovane scomparso pochi giorni fa in un incidente stradale in centro a Cantù. Il 17enne è stato ricordato nel suo intervento di saluto dal sindaco di Cantù Alice Galbiati. Altri saluti istituzionali, quelli del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e dell’assessore regionale Alessandro Fermi. Ad aprire e chiudere,

La chiusura con le premiazioni e la consegna di un assegno alla Cooperativa Agorà 97. In mezzo un piacevole talk-show che quest’anno è stato dedicato alle storie di campioni dello sport. Sul palco, presentati dalla giornalista Simona De Francisci, grandi firme: l’ex pilota di F1 Ivan Capelli, il campione del mondo di Spagna 1982 Giuseppe Bergomi, la sciatrice campionessa olimpica Paola Magoni, i campioni del basket Dino Meneghin e Fabrizio Della Fiori, la campionessa paralimpica Roberta Amadeo.

Poi il gran finale, con la consegna dei premi nel ricordo di Clara Galotta che sono andati alla restauratrice Angela Cal (creatività, talento e intraprendenza nell’imprenditoria), Amalia Tarantola (per l’innovazione che ha portato nel suo percorso professionale) e alle campionesse del mondo di canottaggio Under 19 Carolina Cassani e Letizia Martorana (per la loto determinazione e i massimi livelli raggiunti con sacrificio, passione e determinazione).

La chiusura con la consegna di un assegno con il ricavato della serata ad Agorà 97, cooperativa sociale che si occupa di gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi per persone in condizione di fragilità e svantaggio.

Preceduta dal commosso saluto della mamma di Clara Galotta, la serata è terminata con le canzoni proposte dal gruppo Rejoice Ghosper Choir, a cui era stata affidata anche l’apertura dell’evento.

Le immagini della serata







