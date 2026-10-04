Nazionale, Kean non recupera, Mancini lo rimanda a Como: “Non sta bene”

Niente Italia-Turchia per il comasco Moise Kean. Bloccato da un affaticamento, dopo la partita con la Francia, il giocatore del Como ha lasciato il ritiro della Nazionale: “Moise purtroppo non sta bene, non ha ancora recuperato – ha spiegato il commissario tecnico Roberto Mancini – e stasera lo lasciamo tornare a casa. Tra la gara di Parigi e la prossima ci sono solo tre giorni di distanza, quindi faremo più cambi”.

Domani sera al Dall’Ara di Bologna – fischio d’inizio alle 20.45, con arbitro il polacco Szymon Marciniak – gli azzurri affronteranno la quarta e ultima sfida in appena undici giorni.

