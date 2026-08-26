Auto contro un palo in via Bellinzona, ferito 28enne

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Como, in via Bellinzona. Un 28enne, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della macchina, è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un palo della luce. Per i soccorsi sono intervenute automedica e ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e la strada. Il 28enne è stato portato al Sant’Anna e non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti degli agenti della polizia locale e dei carabinieri. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.