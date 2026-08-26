Nuove regole per la Ztl, pubblicata l’ordinanza. Stop alle bici e orari ridotti per le consegne

Manca solo la segnaletica, poi il nuovo regolamento della Zona a Traffico Limitato di Como, con le tanto contestate norme restrittive per i ciclisti e la consegna delle merci diventerà a tutti gli effetti operativa. E’ stata infatti pubblicata l’ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale Vincenzo Aiello, che definisce nel dettaglio le nuove regole.

Nella Ztl vengono distinte un’area pedonale urbana rossa e un’area pedonale urbana verde. Nella prima, che comprende in particolare le piazze Duomo, Volta, San Fedele, Mazzini, Gobetti, Grimoldi e Verdi e alcune delle vie più frequentate, le regole sono quelle più stringenti. Vietata la circolazione – transito, fermata e sosta – di tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i servizi di emergenza e di pubblica utilità. In quest’area, stop anche alle biciclette e ai monopattini, che devono essere condotti a mano.

Bici e monopattini devono essere portati a mano anche nell’area pedonale verde, dove però è consentito il transito dei veicoli addetti alle consegne dalle 6 alle 11. La velocità massima di circolazione in tutti i casi è di 6 chilometri orari e valgono tutte le regola del Codice della Strada.

Per accedere alla Ztl sono previsti pass giornalieri, che possono essere richiesti e ottenuti tramite il portale dedicato del Comune di Como, oppure autorizzazioni annuali, che hanno in tutti i casi scadenza il 31 dicembre dell’anno di emissione.

I corrieri e gli autotrasportatori che consegnano le merci in centro, possono accedere dalle 6 alle 11. Per le consegne a domicilio è prevista anche una ulteriore fascia di accesso dalle 19 alle 22. Per alberghi e strutture ricettive della ztl, la possibilità di passaggio è dalle 10 alle 15. Accesso solo dalle 6 alle 11 invece anche per i titolari di negozi e attività commerciali, servizi postali e imprese di pulizia. Transito consentito lungo un unico percorso definito dall’ordinanza infine per i veicoli di noleggio con conducente, esclusivamente per il trasporto di clienti in alberghi all’interno della Ztl.

Tutte le autorizzazioni e i permessi di accesso attualmente validi possono ancora essere utilizzati, salvo scadenza o revoca, fino al 31 dicembre 2026.

Nell’ordinanza, il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello incarica il settore opere pubbliche, servizio strade di predisporre e installare la segnaletica necessaria a rendere operativo il regolamento. Le norme saranno automaticamente in vigore dunque non appena ci saranno i cartelli.