Rischia di annegare nel lago a Sant’Agostino, 21enne salvato da un carabiniere

Un 21enne è caduto nel lago questa mattina poco prima delle 8 a Como, all’altezza del molo di Sant’Agostino. Il giovane è stato salvato grazie al tempestivo intervento di un carabiniere che lo ha visto in acqua e gli ha subito buttato un salvagente, per poi avviare le operazioni di recupero. Chiamati i vigili del fuoco specialisti nel soccorso acquatico della sede centrale di via Valleggio. Il 21enne è stato recuperato dall’acqua, portato a riva e affidato al personale del 118. Era cosciente e non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E’ stato portato all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti e le cure.