Il Como 1907 ufficializza l’arrivo di Kambwala, difensore in prestito dal Villarreal

Dopo giorni di trattativa arriva la firma: il Como 1907 ufficializza l’arrivo in prestito del difensore centrale Willy Kambwala dal Villarreal, con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Il centrale, passato agli spagnoli nell’estate del 2024, ha collezionato 21 presenze nella sua prima stagione iberica, chiusa dal Villarreal al quinto posto con la qualificazione in Champions League. “Willy è un difensore giovane con grandi qualità – ha dichiarato l’allenatore del Como, Cesc Fàbrega – è rapido, forte fisicamente e a suo agio nel difendere lo spazio, ma ha anche la personalità e il desiderio di continuare a migliorare”. Il tecnico ha ricordato l’esperienza già maturata da Kambwala tra Inghilterra e Spagna, con la convinzione che l’ambiente lariano possa rappresentare per lui un ulteriore passo di crescita.