Al via domani la Fiera di Sant’Abbondio: cinque giorni di festa, tradizione e solidarietà a Como

Tutto pronto a Como per la fiera di Sant’Abbondio, domani il via ufficiale a cinque giorni di eventi in onore del patrono cittadino. Si comincia alle 19 con l’inaugurazione e si chiude lunedì 31 agosto, il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sul sito Oggi a Como. Ad animare le giornate sono soprattutto tradizione, solidarietà, cultura e buon cibo.

L’appuntamento richiama ogni anno sempre più persone, comaschi e non solo. Il programma spazia dai piatti tipici, con ingredienti a chilometro zero, fino alla musica, allo street food e a un’area giochi per i più piccoli. Non manca la fiera zootecnica in viale Cattaneo, dove trova spazio anche il mercato agricolo di Coldiretti.

Presenti anche la Croce Azzurra, con uno stand dedicato alla cultura del soccorso, e Avis Como, per la promozione della donazione del sangue. Sbandieratori e arcieri del Palio del Baradello portano in città un’atmosfera medievale, con un accampamento d’epoca allestito in viale Cattaneo. Prendono parte alla fiera anche il corpo musicale di Rebbio e la Società Archeologica Comense, oltre all’Enpa di Como, che gestisce il canile della Valbasca e sensibilizza sul benessere degli animali abbandonati. Il sindaco Alessandro Rapinese ha parlato di un evento «sempre più locale», che valorizza le realtà del territorio impegnate ogni anno per la festa più sentita dalla città.



Spazio infine agli appuntamenti della diocesi. Domenica alle 10.30, nella basilica di Sant’Abbondio, è in programma la Santa Messa, seguita alle 18 dai Primi Vespri, trasmessi in diretta su Etv con il messaggio del cardinale Cantoni alla città. Lunedì, giorno della solennità del patrono, la basilica ospita alle 8.30 le lodi mattutine e alle 10.30 la messa. Nel pomeriggio, alle 17, in Cattedrale è in programma la Santa Messa solenne presieduta dal cardinale Cantoni, sempre in diretta su Etv. La giornata si chiude alle 20.45 in basilica con il concerto dedicato al patrono.