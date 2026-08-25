Assalto al bancomat nella notte a Carugo. Esplosione in via Toti, ingenti i danni

Assalto al bancomat nella notte a Carugo. I malviventi hanno preso di mira lo sportello di via Toti della Bcc Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. La banda è entrata in azione attorno alle 4 e il boato è stato sentito distintamente nella zona.

L’esplosione ha causato numerosi danni all’interno della filiale, ma non si sono sviluppati incendi. Subito è stato dato l’allarme e sono intervenuti a Carugo i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e i carabinieri di Cantù e Mariano Comense. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e l’area circostante.

Dalle prime informazioni, sembra che i malviventi siano riusciti a rubare il denaro contenuto nel bancomat, ma il bottino è ancora da quantificare. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo.

Nel maggio scorso, un assalto analogo era stato messo a segno alla Bcc di Fino Mornasco. Alle 3 di notte, era stato fatto esplodere il bancomat. Solo pochi giorni prima, i malviventi con la stessa tecnica avevano preso di mira lo sportello di Cermenate, sempre della Bcc. Anche in quei casi, ingenti i danni agli edifici.