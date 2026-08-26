Apertura straordinaria del Castel Baradello, simbolo di Como, in occasione della celebrazione di patrono cittadino, Sant’Abbondio. Lunedì 31 agosto il baluardo del Parco Regionale Spina Verde sarà aperto e visitabile con visita guidata dalle 9.30 alle 18.00.
Costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa su precedenti fortificazioni e situato in una posizione strategica e spettacolare, il Castel Baradello da secoli domina dall’alto la città e il primo bacino del lago.
I tour guidati durano circa 40 minuti. I costi: adulti 10 euro, bambini 6-14 anni 7 euro, fino a 5 anni gratuito e disabili con accompagnatore gratuito. Pagano 7 euro (al posto di 10) gli adulti iscritti FAI e possessori del biglietto di ingresso della stagione in corso a “Ecoplanetario” di Tradate, “Museo della Barca Lariana”, “Villa Bernasconi” o “Villa Carlotta”.
Lunedì 31 agosto apertura straordinaria del Castel Baradello per Sant’Abbondio
Apertura straordinaria del Castel Baradello, simbolo di Como, in occasione della celebrazione di patrono cittadino, Sant’Abbondio. Lunedì 31 agosto il baluardo del Parco Regionale Spina Verde sarà aperto e visitabile con visita guidata dalle 9.30 alle 18.00.