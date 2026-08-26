Fugge all’alti della polizia locale e finisce contro un palo. Arrestato 28enne comasco

Non si ferma all’alt della polizia locale e per fuggire rischia di investire un agente. Inseguimento ieri sera sulle strade di Como, tra via Pio XI e via Bellinzona. La folle corsa dell’automobilista si è conclusa contro un palo della luce dopo che l’uomo, un 28enne comasco, ha perso il controllo della vettura. E’ stato medicato in ospedale e poi arrestato.

Il 28enne era alla guida di una Bmw e gli agenti, impegnati in un posto di controllo a Como, gli hanno intimato l’alt. Anziché fermarsi, l’uomo ha accelerato improvvisamente in direzione dell’operatore che gli aveva segnalato di accostare, costringendolo a buttarsi di lato per evitare di essere investito. E’ poi fuggito a forte velocità in direzione del centro città.

Gli agenti della polizia locale hanno iniziato l’inseguimento, chiedendo il supporto di una seconda pattuglia. Il traffico era intenso in via Bellinzona per la presenza di molti veicoli diretti verso la dogana svizzera, vista anche la chiusura notturna dell’autostrada A9. Per superare la colonna di vetture, il conducente della BMW ha effettuato ripetuti sorpassi a forte velocità invadendo la corsia opposta. Il 28enne ha poi perso il controllo della macchina, ha urtato il guard-rail ed è finito contro un palo della luce, abbattendolo.

Il conducente, raggiunto dagli agenti è stato soccorso. Uscito dall’abitacolo, in evidente stato di agitazione, ha provato a spintonare e colpire con calci gli operatori, che lo hanno comunque bloccato. E’ stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, dove è stato medicato e sottoposto anche agli accertamenti per verificare l’assunzione di alcol o droghe. Il tasso alcolemico è risultato oltre il limite consentito per mettersi alla guida.

Il 28enne, comasco, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato previsto dal nuovo articolo del Codice della Strada, recentemente introdotto, che prevede misure severe per chi, fuggendo all’alt crei situazioni di pericolo. All’automobilista sono state inoltre contestate le ripetute violazioni al Codice della Strada commesse durante la folle corsa per fuggire agli agenti.

L’arrestato è stato processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. Ha patteggiato sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Sono state inoltre disposte la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo.